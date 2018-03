Cécile Frot-Coutaz: Youtube holt RTL-Managerin als Europa-Chefin

Zum Fernsehkonzern RTL, eine Tochter des ostwestfälischen Familienunternehmens Bertelsmann, kam die Französin über die britische Pearson TV, die später in Fremantle Media aufging. In der globalen Fernsehbranche machte sich die Managerin mit einem MBA-Titel von Insead, die viele Jahre in Los Angeles lebte, als Produzentin von „American Idol“ einen Namen. Die amerikanische Musiktalentshow ist seit vielen Jahren ein Dukatenesel für RTL.