Chefkontrolleure: Vergütung für Dax-Aufsichtsratschefs steigt auf Rekordniveau

Frankfurt/MainDie Chefkontrolleure von Deutschlands Börsenschwergewichten haben im vergangenen Jahr einer Studie zufolge so viel verdient wie nie zuvor. Die durchschnittliche Gesamtvergütung der Aufsichtsratschefs der 30 Dax-Konzerne stieg im Vergleich zum Vorjahr um 5,7 Prozent auf den Rekordwert von 408.000 Euro, wie aus einer am Donnerstag in Frankfurt veröffentlichten Auswertung des Beratungsunternehmens hkp-Group hervorgeht.