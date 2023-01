Chemie BASF: Milliardenverlust durch Russland-Rückzug von Tochter

17. Januar 2023 | Quelle: dpa

Das Werksgelände von BASF in Ludwigshafen. Bild: Bild: dpa

Der Chemiekonzern BASF ist wegen Abschreibungen auf das Russland-Geschäft seiner Fördertochter Wintershall Dea im vergangenen Jahr überraschend in die roten Zahlen gerutscht. Unter dem Strich häufte das Dax-Unternehmen vorläufigen Zahlen zufolge einen Verlust von rund 1,4 Milliarden Euro an, wie es am Dienstag nach Börsenschluss mitteilte.