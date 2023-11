Chemiekonzern Bayer geht gegen Glyphosat-Niederlage in den USA vor

19. November 2023 | Quelle: dpa

Die Probleme rund um den glyphosathaltigen Unkrautvernichter Roundup hat Bayer sich 2018 mit der milliardenschweren Monsanto-Übernahme ins Haus geholt. Bild: Bild: dpa

Der Pharma- und Agrarkonzern Bayer will gegen ein Urteil in den USA zur Schadenersatzzahlung in Milliardenhöhe Rechtsmittel einlegen. „Das Urteil wird so keinen Bestand haben, wir werden auf jeden Fall Rechtsmittel dagegen einlegen” erklärte Bayer auf Anfrage. Ein Geschworenengericht hatte den Konzern am Freitag in einem Glyphosat-Prozess zur Zahlung von mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar verurteilt.