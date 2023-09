China Immobilienkrise: Handel mit Evergrande-Aktien gestoppt

28. September 2023 | Quelle: dpa

Evergrande ist ein Gigant in Chinas Immobiliensektor. Bild: Bild: dpa

Im Zuge der Immobilien-Krise in China ist der Handel mit Aktien der hoch verschuldeten Evergrande-Gruppe an der Hongkonger Börse gestoppt worden. Neben den Papieren der Evergrande Group konnten auch keine Anteilscheine der Evergrande Property Services Gruppe und der Evergrande-Gruppe für Elektro-Fahrzeuge gehandelt werden, wie es in drei Mitteilungen der Börse in Hongkong hieß. Ein Grund wurde darin nicht genannt.