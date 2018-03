Chipkonzern: Qimonda hofft auf Rettungsanker

Die Angst geht um in Dresden: Heute demonstrieren die Beschäftigten des in die Pleite gerutschten Speicherchipherstellers Qimonda in der sächsischen Landeshauptstadt für den Erhalt ihrer Jobs, „mindestens 1000 Teilnehmer“ erwartet der zuständige IG-Metall-Beauftragte Wiegand Cramer. Allein im Dresdner Chipwerk von Qimonda arbeiten rund 3200 Mitarbeiter, weltweit beschäftigt die insolvente Tochter des Dax-Konzerns Infineon rund 13.000 Menschen.