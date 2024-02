Computer Intel-Chef: PC-Lieferkette könnte Chips nach Europa folgen

22. Februar 2024 | Quelle: dpa

Aktuell liegen rund 80 Prozent der weltweiten Halbleiter-Produktion in Asien und 20 Prozent im Westen. Intel-Chef Pat Gelsinger will binnen zehn Jahren auf jeweils 50 Prozent zu kommen. Bild: Bild: dpa

Intel will in seinem geplanten Werk in Magdeburg hochmoderne Chips mit einer noch nicht einmal angekündigten Fertigungstechnologie produzieren. Eine nun vorgestellte Herstellungs-Technik mit dem Namen 14A soll voraussichtlich 2026 die Marktreife erreichen. Für den deutschen Standort plane man aktuell mit dem darauffolgenden Verfahren, sagte Intel-Chef Pat Gelsinger der dpa.