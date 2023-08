In Deutschlands Games-Branche arbeiten nach Verbandsangaben rund 12.000 Menschen. In Kanada, dessen Bevölkerungszahl nur etwa halb groß ist wie die deutsche, sind es hingegen etwa dreimal so viele. „Daran sieht man, was für ein Potenzial die Branche hat - und dass dieses Potenzial in Deutschland noch immer nur teilweise gehoben wurde.” Seit 2020 sei die Anzahl der Games-Unternehmen um knapp die Hälfte auf 908 gestiegen. „Das zeigt beeindruckend, dass die Richtung stimmt. Wir dürfen als Deutschland jetzt nur nicht nachlassen.”