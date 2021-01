Coronakrise bei Gottesdiensten Adveniat: Einbruch bei Weihnachtskollekte-Einnahmen

Der in Essen ansässige Verein Adveniat, das Lateinamerika-Hilfswerk der katholischen Kirche, verliert durch die coronabedingt eingeschränkten Gottesdienste massiv an Einnahmen: Die Weihnachtskollekte 2020 wird voraussichtlich nur rund 7 Millionen Euro einbringen, teilte Adveniat der WirtschaftsWoche mit. Im Jahr 2019 lagen diese Einkünfte noch bei rund 23 Millionen Euro. Die Weihnachtskollekte aller 27 deutschen Bistümer der katholischen Kirche geht seit Jahrzehnten komplett an Adveniat; sie macht etwa die Hälfte der Gesamteinnahmen für Adveniat aus.