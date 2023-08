Covid-19 Biontech: Neuer Impfstoff im September

07. August 2023 | Quelle: dpa

Ein Mitarbeiter arbeitet beim Unternehmen Biontech. Im September soll es einen neuen Covid-19-Impfstoff geben. Bild: Bild: dpa

Der Mainzer Impfstoffhersteller Biontech wird seinen angepassten Covid-19-Impfstoff voraussichtlich im September auf den Markt bringen. Das kündigte das Unternehmen bei der Vorlage der Geschäftszahlen für das zweite Quartal in Mainz an. Vorbehaltlich einer Zulassung solle dann die Auslieferung des an die Corona-Variante XBB.1.5, einer Untervariante von Omikron, angepassten Vakzins beginnen.