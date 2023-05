Cyberkriminalität Einschränkungen bei Werkstattkette ATU nach Cyberangriff

Die Zentrale der Autowerkstattkette ATU in Weiden. Die Firma wurde Opfer eines Cyberangriffs. Bild: Bild: dpa

Bei der Werkstattkette ATU müssen Kunden nach einem Cyberangriff auf das Unternehmen mit Einschränkungen rechnen. Wie die Firma mit Sitz in Weiden in der Oberpfalz am Freitag mitteilte, funktionieren verschiedene Systeme seit dem Angriff am Donnerstag auf mehrere Server gar nicht mehr oder nur einschränkt. Der Filialbetrieb sei zwar gesichert, Kunden müssten aber mit „verschiedenen Einschränkungen rechnen”. Man bitte bei längeren Wartezeiten um Geduld.