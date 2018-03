Daimler, BMW, Telekom: Deutschlands Konzerne sind so profitabel wie nie

Ein Polster für schlechtere Zeiten verschaffen sich die Unternehmen auch, indem sie ihre jährlichen Ausschüttungen an die Aktionäre maßvoll anheben. Insgesamt werden die 30 Dax-Konzerne nach ihren Hauptversammlungen 36,7 Milliarden Euro an die Anleger überweisen. Das ist zwar soviel wie noch nie und gegenüber dem Vorjahr ein Plus von 16 Prozent. Auch werden 25 der 30 Dax-Konzerne ihre Dividende erhöhen.