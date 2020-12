Daniel Flohr: Machtkampf bei Ufo: Chef der Flugbegleiter-Gewerkschaft wirft hin

Bei der Flugbegleiter-Gewerkschaft Ufo tobt ein Machtkampf. Der Ufo-Vorsitzende Daniel Flohr kündigte am Dienstag „einen geordneten Rückzug von der Gewerkschaftsspitze“ an und will die Organisation bis spätestens zum 30. Juni 2021 verlassen. Der Luftverkehr sei von der Coronakrise besonders hart getroffen. Deshalb müsse man die Interessen der Mitglieder im Blick haben.