David Marcus „Vater“ von Facebooks Digitalwährung geht

Marcus war zuletzt verantwortlich für Facebooks Wallet – eine digitale Geldbörse. Die Wallet wurde von Calibra in Novi umbenannt und der Name der Digitalwährung wechselte von Libra zu Diem. Während es digitale Portemonnaies von verschiedenen Anbietern geben kann, sollte nach bisherigen Plänen in Meta-Diensten wie WhatsApp und Messenger nur die hauseigene Geldbörse Wallet genutzt werden können.