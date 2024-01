Die Entwicklungsorganisation Oxfam beklagte, unter den Kriegen und der Inflation der vergangenen Monate litten vor allem arme Menschen, die zuletzt noch ärmer geworden seien. Die fünf Reichsten der Welt - allesamt Männer - hätten ihr Vermögen seit 2020 dagegen mehr als verdoppelt. In ihrem am Montag veröffentlichten Bericht sagt die Organisation voraus, dass die Welt schon in zehn Jahren ihren ersten Dollar-Billionär haben könnte. Die globale Armut dagegen wäre auch in 230 Jahren noch nicht vollständig überwunden.