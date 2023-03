Dax-Unternehmen Merck stellt sich auf Gewinnrückgang ein

02. März 2023 | Quelle: dpa

Für Merck bliebt unterm Strich ein Gewinn von 3,34 Milliarden Euro nach gut 3 Milliarden im Vorjahr. Bild: Bild: dpa

Der Darmstädter Pharma- und Technologiekonzern Merck stellt sich nach einem Gewinnanstieg 2022 auf rauere Zeiten ein. Profitierte das Dax-Unternehmen in der Pandemie von einer immensen Nachfrage von Impfstoffherstellern weltweit, wird diese Sonderkonjunktur in diesem Jahr weiter nachlassen, wie Merck am Donnerstag mitteilte.