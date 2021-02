Deiters-Chef Herbert Geiss Karneval 2021 ist wirtschaftlich „eine Katastrophe“

Wann haben Sie die Kostüme für dieses Jahr bestellt?

Ziemlich genau vor einem Jahr. Da hat man gerade begonnen, öffentlich über Corona zu sprechen. Wir hätten zwar von den Verträgen zurücktreten können, aber wir haben nicht damit gerechnet, dass Karneval in diesem Jahr ausfällt.



Was passiert mit der Ware, die Sie in diesem Jahr nicht verkaufen?

Die Ware wird bei uns nicht schlecht. Wir haben wenige Artikel, die jahresbezogen sind. Ein Beispiel ist der Mottoschaal, der ist jedes Jahr anders und wurde gestern ausverkauft. Das zeigt, dass die Kölner das Produkt als Sammelobjekt haben wollen. Wenn morgen die Tür wieder aufgeht, stehen wir Gewehr bei Fuß.



Mehr zum Thema: Noch nie wurde in Deutschland so wenig Bier verkauft wie im Corona-Jahr 2020. Die ausgebliebenen Umsätze in den Restaurants, in Kneipen und bei Festen fehlen vor allem den kleinen Anbietern.