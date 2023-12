Demonstrationen Bauern machen mobil gegen Aus für Agrardiesel-Vergünstigung

18. Dezember 2023 | Quelle: dpa

Hunderte Landwirte fahren heute nach Berlin, um gegen den geplanten Stopp der Agrardiesel-Subvention zu demonstrieren. Bild: Bild: dpa

Aus Protest gegen die vorgesehene Streichung von Steuervergünstigungen durch die Ampel-Koalition wollen Landwirte am heutigen Montag in Berlin mobil machen. Unter dem Motto „Zu viel ist zu viel” ist eine Kundgebung am Brandenburger Tor geplant. Als Redner erwartet wird auch Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne).