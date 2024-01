Demonstrationen Landwirte in Frankreich setzen Blockade rund um Paris fort

30. Januar 2024 | Quelle: dpa

Gülle, Mist und Reifen: Landwirte haben vor dem Eingang des örtlichen Verwaltungsgebäudes in Agen reichlich abgeladen. Bild: Bild: dpa

Im Kampf für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen haben französische Landwirte ihre Blockade von Autobahnen rund um Paris fortgesetzt. Alle acht in Richtung der Hauptstadt führenden Autobahnen seien unterbrochen, teilte die Agrargewerkschaft FNSEA mit. Auch in anderen Landesteilen Frankreichs dauerten die Blockaden von Autobahnen und teils auch großen Supermärkten an.