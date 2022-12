Demontration Weinbauern fordern Prämie fürs Stilllegen von Weinbergen

06. Dezember 2022 | Quelle: dpa

Ein Mann hält eine französische Nationalflagge mit der Aufschrift «Winzer in Gefahr - trinkt Bordeaux-Wein» hoch. Bild: Bild: dpa

Für viele Weintrinker ist der Bordeaux der Rotwein schlechthin, Winzer in der westfranzösischen Region haben nun für Stilllegungsprämien demonstriert, da sie ihren Wein nicht mehr loswerden. Rund 1000 Weinbauern beteiligten sich am Dienstag in Bordeaux mit ihren Traktoren an einem Protestzug, berichtete der Sender France 3. Sie forderten einen Sozialplan für den Weinanbau in der Region und eine Prämie von 10.000 Euro pro Hektar, wenn sie die Weinreben herausreißen, um etwas anderes anzubauen. Es gebe eine Überproduktion, der Weinkonsum in Frankreich sei zurückgegangen und die Preise gesunken.