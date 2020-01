Der Justiz entwischt: Wenn Manager fliehen

Er wolle in der Toskana einige Tage ausspannen, hatte er einen Mitarbeiter noch vor Ostern wissen lassen, doch seine Mitarbeiter in der Firmenzentrale in Königstein sahen ihren Chef nach den Feiertagen nicht mehr wieder. Denn Schneider floh mit seiner Frau über Genf und Washington nach Florida – während in Deutschland seine ganze Schwindelei aufflog. Die Ermittler vermuteten ihn in Paraguay oder im Iran – doch die Schneiders hockten in einem schäbigen Apartmenthaus in Miami. Schneider hatte Bluthochdruck. Da seine Konten gesperrt waren, ließ er sich über einen Mittelsmann regelmäßig Bargeld aus der Schweiz bringen. Außerdem große Samsonite-Koffer gefüllt mit „Büchern, Arzneimitteln, Kosmetika, Heringsfilets, riesigen Stücken Käse für Raclette und allerlei Küchengerät“, wie der Spiegel berichtete. Am 18. Mai 1995 wurden Jürgen Schneider in Miami vom FBI festgenommen. 1997 wurde er wegen Kreditbetrugs und Urkundenfälschung zu sechs Jahren und neun Monaten Gefängnis verurteilt.