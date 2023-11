Deutsche Bahn Bahn-Tarifstreit: Gesprächsabbruch und neue Warnstreiks

24. November 2023 | Quelle: dpa

Der GDL-Vorsitzende Claus Weselsky äußert sich in Berlin zum Scheitern der Tarifverhandlungen zwischen der Gewerkschaft und der Deutschen Bahn. Bild: Bild: dpa

Die Hoffnung auf eine schnelle Einigung im Tarifstreit der Deutschen Bahn hat sich am Freitag endgültig zerschlagen. Der GDL-Vorsitzende Claus Weselsky erklärte die Tarifverhandlungen mit der Bahn für grundsätzlich gescheitert und kündigte weitere Arbeitskämpfe an. Über Stunden hatten beide Seiten am Vortag und am Freitag in der zweiten Verhandlungsrunde zusammengesessen. Statt zu einer Annäherung führten die Gespräche aber vorerst in die Sackgasse.