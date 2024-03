Deutsche Bahn Bahncard 25 und 50 ab 9. Juni nur noch digital

14. März 2024 | Quelle: dpa

Die Bahncards 25 und 50 sollen in Zukunft nur noch in digitaler Form zur Verfügung stehen. Bild: Bild: dpa

Die Bahncards 25 und 50 wird es ab 9. Juni nicht mehr als Plastikkarte geben. Ab diesem Tag sollen die beiden Abo-Varianten nur noch in digitaler Form zur Verfügung stehen, wie es in einer Kundeninformation der Deutschen Bahn heißt, die der Konzern in diesen Tagen verschickt. Um das Abo digital zu nutzen, brauchen Kundinnen und Kunden ein Profil in der Bahn-App oder auf der Plattform bahn.de.