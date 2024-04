Deutsche Bahn Pünktlichkeit im Bahnfernverkehr lässt etwas nach

Grund für die im internationalen Vergleich schlechte Pünktlichkeit ist vor allem die marode Schieneninfrastruktur, die zudem deutlich mehr Verkehr verkraften muss als vor einigen Jahren. In der Folge muss an vielen Stellen gebaut werden, was die Pünktlichkeit stark beeinträchtigt. Die Bahn will in den kommenden Jahren vor allem besonders hochbelastete Strecken grundlegend reparieren. Für diese Generalsanierungen werden die Strecken jeweils für mehrere Monate komplett gesperrt.