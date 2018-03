Deutsche Telekom: Datenskandal: Händler sollen alle Telekom-Daten löschen

Doch Telekom-Vorstand Balz gibt nicht nach. Er will die Kontrolle über die Kundendaten in den Konzern zurückholen – etwas, was die Telekom bisher schleifen ließ. Mit einer Vertriebsoffensive wollte Konzernchef René Obermann den Kundenschwund im Festnetz stoppen und die Marktführerschaft im Mobilfunk behaupten. Für die Werbung per Telefon konnten die Fachhändler auch auf sensible Kundendaten zugreifen, denn die konzerneigenen T-Shops und Callcenter reichten als Vertriebskanal nicht aus. Die Telekom drückte beide Augen zu, als die Fachhändler den Verkauf per Telefon ausbauten, ihrerseits – mitunter dubiose – Callcenter einschalteten und alle verfügbaren Kundendaten an Subunternehmer weiterreichten. So kamen Daten von Telekom-Kunden in Umlauf und teilweise auf den Schwarzmarkt.