Deutschland Die beliebtesten Einkaufsstraßen sind in München

25. Januar 2024 | Quelle: dpa

Die Neuhauser Straße ist die beliebtetste Einkaufsstraße Münchens. Bild: Bild: dpa

Die bundesweit am stärksten frequentierten Einkaufsstraßen befinden sich in München. Das geht aus einer Untersuchung des Dienstleisters Hystreet hervor, der die Passantenzahlen in deutschen Innenstädten misst. Den ersten Platz des Rankings belegt demnach 2023 die Neuhauser Straße mit 28,62 Millionen Besuchern, die im Vergleich zum Vorjahr einen Zuwachs von knapp 12 Prozent verzeichnete.