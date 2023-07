+++ Blog zum Wirecard-Prozess +++ „Die Darstellung von Herrn Marsalek entlastest Herrn Braun“

19. Juli 2023

Für den Wirecard-Prozess gegen Markus Braun und zwei weitere Ex-Wirecard-Führungskräfte sind 100 Prozesstage angesetzt. Unsere Reporter berichten dabei live aus dem Gerichtssaal. Bild: imago images, WirtschaftsWoche Bild:

Am heutigen Prozesstag ging es heiß her. Der Grund: das Schreiben Jan Marsaleks an das Münchner Gericht. Außerdem sagte die Wirecard-Ex-Produktvorständin Susanne Steidl aus. Die Geschehnisse des Tages im Live-Blog.