100 Jahre Hilton Vom gescheiterten Bankinvestor zum Hotel-König

Die unverhoffte Karriere als Hotelier nimmt rasant Fahrt auf: 1925 eröffnet in Dallas das erste Hotel unter der Marke Hilton. Es folgen rasch weitere. Mit dem Kauf der New Yorker Hotel-Ikonen „Roosevelt“ und „Plaza“ wird Hilton 1943 laut eigener Angaben zur ersten Hotelkette, die in den USA von Küste zu Küste vertreten ist. Drei Jahre später wird die Hilton Hotels Corporation gegründet und als erster Hotelkonzern an der New Yorker Börse notiert. Ab 1949 beginnt mit dem Caribe Hilton in Puerto Rico die internationale Expansion.