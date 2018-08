12 Jahre nach Baubeginn Wofür der BER bislang genutzt wird

Konzertbühne

„Heldenleben“, das war keine Hommage an all die, die das „Monster“ BER schufen und zu bändigen suchten, nicht an die Aufsichtsräte Klaus Wowereit und Matthias Platzeck, nicht an die Geschäftsführer Rainer Schwarz und Hartmut Mehdorn. Mit Richard Strauss' „Heldenleben“ machte das Deutsche Symphonie-Orchester die Terminalvorfahrt zur Konzertbühne. Drinnen Schrauber, draußen Streicher. Fluglärm störte den Auftritt 2015 kaum, auch wenn einen Kilometer entfernt Flugzeuge abhoben. Denn im benachbarten Terminal des früheren DDR-Zentralflughafens Schönefeld checken jährlich rund zwölf Millionen Passagiere ein. 21 Millionen sind es am überlasteten Innenstadtflughafen Tegel, dem „abgenagten Möhrchen“ (Zitat Mehdorn).

Bild: imago