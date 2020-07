2000 Filialen in den USA Aldis zweite Heimat

Bis der US-Markt für Lidl eine ähnliche Bedeutung wie für Aldi hat, dürfte es indes noch dauern. So könnte Aldis US-Geschäft könnte bereits im kommenden Jahr die Umsätze im Heimatmarkt übertreffen, zeigte schon im Februar eine Prognose des Marktforschers Edge by Ascential. Demnach dürften Aldi Nord und Süd in diesem Jahr Bruttoumsätze von zusammen rund 31,1 Milliarden Euro in Deutschland und umgerechnet 30,1 Milliarden Euro in den USA erzielen. 2021 dürfte dann der „Zeitpunkt erreicht“ sein, ab dem das US-Geschäft vorne liegt, sagte Boris Planer, Chefökonom von Edge by Ascential.