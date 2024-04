250 Millionen Euro „Notbremse im Konzern“: Deutsche Bahn kündigt scharfen Sparkurs an

Nach Streiks, Lohnerhöhungen und einem rasant gestiegenen Schuldenberg will die Deutsche Bahn Konzernkreisen zufolge nun einen scharfen Sparkurs einschlagen. „Vorbereitet wird ein Einstellungsstopp sowie eine fast konzernweite Ausgabensperre“, sagte ein Konzernvertreter am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters. An anderer Stelle im Unternehmen hieß es, betroffen sei in erster Linie die Konzern-Holding, aber auch die Töchter würden einbezogen. Beim Fernverkehr sollten 250 Millionen Euro eingespart werden, um die Ziele für 2024 noch zu schaffen.