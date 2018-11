3000 E-Busse Vier Städte wollen bis 2030 auf Elektro-Busse umstellen

Auch andere Großstädte wie Leipzig, Essen und Düsseldorf haben ambitionierte Pläne. In Dortmund, wo derzeit 172 Dieselbusse im Einsatz sind, sollen ab 2020 nur noch E-Busse angeschafft werden. Ende 2023 könnten dann rund 30 bis 45 Elektrobusse die Passagiere chauffieren, „immer unter der Voraussetzung“, fügt ein Sprecher an, dass „die Industrie liefern kann“. Denn aktuell gebe es nur wenige Anbieter im Markt und kein „führender Hersteller“ würde E-Busse in Serienreife anbieten.



Die Folge: die Lieferzeiten sind lang und die Kosten fast doppelt so hoch wie bei Dieselfahrzeugen. Zumal zusätzlich die Betriebshöfe mit Ladetechnik ausgerüstet werden müssen. So baut Hamburg derzeit etwa einen neuen Betriebshof, der als erster in Deutschland komplett für den Betrieb von E-Bussen vorbereitet wird. Das Investitionsvolumen liegt bei rund 70 Millionen Euro.