400 Verbindungen in 40 Städte Flixbus-Gründer „extrem zufrieden“ mit US-Start

Der Mobilitätsanbieter Flixmobility startet mit der Marke Flixbus erfolgreich in den USA. „In den ersten acht Wochen haben wir mehrere Zehntausend Tickets verkauft, obwohl unser Netz mit zehn Verbindungen bis dahin noch überschaubar gewesen ist", sagte Unternehmenschef André Schwämmlein der WirtschaftsWoche. „Wir sind extrem zufrieden und liegen im Plan." Das 2011 gegründete Unternehmen aus München hat sein Netz in den USA inzwischen auf fast 400 Verbindungen in 40 Städte erhöht. Derzeit fahren Busse der Marke Flixbus durch die US-Bundesstaaten Kalifornien, Nevada und Arizona.