43 neue ICE3 Neo Die Deutsche Bahn meint es ernst mit dem Deutschlandtakt

Tatsächlich schafft die Deutsche Bahn gerade Fakten, die man im entfernten München sehr genau zur Kenntnis nehmen wird. Die Berliner haben die bisherige Order von 30 ICE-Zügen der dritten Generation still und heimlich noch einmal um 43 weitere erhöht. Damit sendet die Deutsche Bahn ein klares Signal an potenzielle Wettbewerber, die sich Hoffnung machen, in den deutschen Fernverkehrsmarkt auf der Schiene einzusteigen – allen voran Flixtrain. Es gibt das Gerücht, dass Flixtrain 60 neue Züge beschaffen will. Die Deutsche Bahn kontert selbstbewusst schon im Vorfeld.



Im Fokus steht der künftige Deutschlandtakt, den auch die Politik zum neuen Mantra der Bahnpolitik erklärt hat. Metropolen sollen im Halbstundentakt verbunden werden, mittelgroße Zentren mindestens alles zwei Stunden angefahren werden. Dafür hat die Deutsche Bahn nun die Voraussetzungen geschaffen. Ein ICE3 fährt bis zu 300 Kilometer pro Stunde und kann perspektivisch auch auf den neuen Schnellstrecken eingesetzt werden, die in den nächsten Jahren auf bis zu 300 km/h ausgelegt sein werden, Teilstücke wie Bielefeld-Hannover etwa oder die Strecke zwischen Hannover und Berlin. Insgesamt erhält die Deutsche Bahn von Siemens sukzessive 73 Züge bis 2029. Und da ist sich Verkehrsminister Wissing mit Bahnchef Lutz einig: „Unser Ziel ist die Verdopplung der Fahrgastzahlen bis 2030.“