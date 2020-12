45 Millionen Euro für Novum Hospitality Kann diese unbekannte Hotelgruppe wirklich systemrelevant sein?

Auf dem Instagram-Account von David Etmenan dreht sich alles um Erfolg. Die Fotos zeigen den Inhaber der Hamburger Hotel-Holding Novum Hospitality in Top-Herbergen am Persischen Golf, im Privatjet oder in Designer-Kleidung etwa in einem Café in Venedig. Und dazwischen ist immer Zeit für Weisheiten wie: „Es gibt keinen Aufzug zum Erfolg, man muss die Treppe nehmen.“