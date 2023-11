49-Euro-Ticket Das Deutschlandticket wird wohl teurer, damit es bleiben kann

Auch der Chef der Landesministerkonferenz, NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne), hatte bereits vor dem Treffen im Kanzleramt gewarnt, dass sich das Ticket am Ende nur noch über einen höheren Preis finanzieren lasse. Das würde viele Menschen allerdings abschrecken und so eine neue Finanzierungslücke erzeugen. Alternativ könnten die Länder ihre Leistungen reduzieren, also Züge abbestellen. Dann würde sich das Ticket allerdings als Produkt verschlechtern.