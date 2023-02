49-Euro-Ticket Für Flixbusse geht es um die Existenz

An den Erfolg will das Unternehmen in diesem Jahr anknüpfen. 2023 wolle Flix mit seinen Marken Flixbus, Flixtrain und Greyhound den Umsatz um mindestens 20 Prozent steigern, sagt Schwämmlein. „Wir werden unsere Marktposition in den etablierten Märkten weiter stärken und gleichzeitig unser Angebot in neuen Ländern ausbauen“, erklärte der 41-Jährige. Nachdem der Konzern bereits in Südamerika Fuß gefasst hat, soll die Expansion etwa durch den Markteintritt in Chile vorangetrieben werden. „Wir sehen, dass sich alle unsere Märkte sehr gut von der Pandemie erholt haben“, fügte der Unternehmer hinzu. Trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie nutzten im vergangenen Jahr mehr als 60 Millionen Reisende die Angebote des Konzerns und seiner Partner.