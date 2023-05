49-Euro-Ticket Warum die Bahn den Verkaufsstart des Deutschlandtickets verpatzt hat

Welche Vorteile das Cloud-Projekt den Reisenden bringe, erläuterte Koenen damals ausgerechnet am Beispiel des Fahrkartenverkaufs: Wenn etwa die Abrufzahlen auf bahn.de und im DB Navigator schlagartig anstiegen, passe sich die Kapazität des Vertriebssystems über die Cloud in Echtzeit an. „Wir können in Sekundenschnelle so viel zusätzliche Rechenkapazität schaffen wie nötig. Die Reisenden profitieren, weil die Systeme auch unter extremer Last verlässlich laufen“, versprach die Bahn-Managerin.