50 Jobs in Konzernzentrale TV-Konzern RTL baut Stellen ab

Zudem soll bis Ende September geprüft werden, wie viele Jobs der klassischen Hauptquartier-Funktionen in Luxemburg bleiben. Nach vorläufiger Planung sollen diese rund 100 Stellen – etwa bei Strategie, Personal, Controlling und Kommunikation - auf etwa 50 reduziert werden. Rund 35 davon sollen nach Köln zum Standort von RTL Deutschland verlagert werden und 15 sollen im Großherzogtum bleiben. Rabe verwies auf Kostendruck und das sich wandelnde Geschäft. „Wir müssen Ressourcen freisetzen, um in neue Aktivitäten zu investieren.“ In Luxemburg soll es nach Konzernangaben künftig weiter mehr als 600 Beschäftigte geben.