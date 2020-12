„500 Kapitäne und 500 Erste Offiziere“ Lufthansa will bereits im Frühjahr 1000 Piloten entlassen

Lufthansa-Chef Carsten Spohr droht wegen des fehlenden Tarifabschlusses bereits für das kommenden Frühjahr mit Massenentlassungen bei Piloten. „Mangels Einigung wird es wohl erstmals in der Geschichte unseres Unternehmens im zweiten Quartal 2021 so weit sein, dass uns 500 Kapitäne und 500 Erste Offiziere verlassen müssen“, erklärte Spohr gegenüber der Wirtschaftswoche. Das wäre in etwa ein Fünftel des Lufthansa-Cockpit-Personals.