55 Milliarden Dollar Chinas Online-Gigant Meituan macht Börsendebüt perfekt

Die Firma ist für ihr umfangreiches Portfolio bekannt. So betreibt sie einen Essenslieferdienst, ein Reise- und Hotelbuchungsportal, ein Bewertungsangebot im Stil von Groupon und einen Fahrdienst. Das Unternehmen will die Einnahmen aus dem Börsengang nutzen, um Technologien zu verbessern, neue Dienste und Produkte zu entwickeln wie auch Zukäufe zu stemmen. Der Gang aufs Parkett kommt zu einer Zeit, in der Meituans schärfster Konkurrent Ele.me seine Kassen weiter füllt und vor allem im Markt für Online-Lieferdienste stark investiert. Während Meituan vom chinesischen Tech-Giganten Tencent gestützt wird, steht hinter Ele.me der Amazon-Konkurrent Alibaba aus der Volksrepublik.