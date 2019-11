600-Millionen-Dollar-Deal Reimanns kaufen sich bei Kylie Jenners Kosmetik-Firma ein

Jenner startete ihr Kosmetikgeschäft im Jahr 2015 mit einer Reihe von Lippen-Kits, die flüssigen Lippenstift mit Bleistift-Lippenstift kombinieren. Seitdem hat ihr Unternehmen verschiedenes Make-up entwickelt, wie Lidschatten-Paletten und gepresste Puder-Rouge sowie Hautpflegeprodukte wie Augencreme und feuchtigkeitsspendende Gesichtsmasken.



Der Deal, bei dem Coty die Mehrheit mit 51 Prozent übernimmt, bewertet die Firma insgesamt mit 1,2 Milliarden Dollar. In den vergangenen zwölf Monaten kam Kylie Cosmetics auf Umsätze von rund 180 Millionen Dollar, wie Coty am Montag bei Bekanntgabe des Kaufs mitteilte.



Das Vermögen der Familie Reimann wird auf rund 33 Milliarden Euro geschätzt. Sie war mit dem Reinigungs- und Waschmittel-Konzern Benckiser reich geworden. An der in London gelisteten Reckitt Benckiser („Calgon“, „Kukident“) hält sie noch 15 Prozent. In den vergangenen Jahren hatte sie ihre Kapitalanlagen stark diversifiziert, unter anderem mit dem Einstieg in den US-Kosmetik- und Parfümkonzern Coty. Erst in diesem Jahr erhöhte die JAB Holding der Milliardärsfamilie ihren Anteil am Coty-Konzern 40 auf 60 Prozent erhöht.