62.000 Mitarbeiter in Russland McDonald's findet Käufer für russische Restaurants

McDonald's hatte sein erstes Schnellrestaurant in Moskau noch zu Sowjetzeiten eröffnet und damit ein starkes Zeichen für das Nachlassen der Spannungen des Kalten Krieges zwischen den USA und der Sowjetunion gesetzt. Im März erklärte das Unternehmen, es schließe seine Filialen in Russland vorerst. Andere US-Nahrungsmittelunternehmen wie Starbucks, Pepsi und Coca-Cola haben ihre Geschäfte in Russland wegen westlicher Sanktionen bereits ausgesetzt oder geschlossen.



Lesen Sie auch: McDonalds geht, Burger King bleibt – unfreiwillig