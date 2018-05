900 Millionen Euro Zukauf: Vonovia expandiert nach Schweden

Deutschlands größter Immobilienkonzern Vonovia will in den schwedischen Markt einsteigen. Man biete für den Konkurrenten Victoria Park insgesamt knapp 9,6 Milliarden schwedische Kronen (rund 900 Mio Euro) in bar, teilte das Dax-Unternehmen am Donnerstag in Bochum mit. Der Kauf werde vorerst über Kredite finanziert.