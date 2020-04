92 Prozent mehr Umsatz Corona treibt Umsatz von Delivery Hero in ungeahnte Höhen

Für besonders vielversprechend hält der Firmenchef das Geschäft mit schnellen Lieferungen von Lebensmitteln wie auch Medikamenten. „Da stehen wir noch am Anfang“, sagte Östberg. Der Schlüssel zum Erfolg seien lokale Lager. Deren Zahl solle bis Jahresende auf 400 erhöht werden – einige dann auch in Europa. Ende des Jahres werde das Segment wohl einen hohen einstelligen Prozentanteil am Umsatz haben. Zukäufe plant Delivery Hero derzeit allerdings nicht. Östberg sagte, man konzentriere sich aktuell auf das Wachstum in den 42 Ländern, in denen man aktiv sei.