930 Millionen Euro Delivery Hero verkauft deutsches Lieferdienst-Geschäft

21. Dezember 2018

Delivery Hero veräußert seine deutschen Lieferdienste. Bild: REUTERS Bild:

Lieferheld, Pizza.de und foodora gehen an Takeaway.com – dafür erhält der weltgrößte Essenslieferdienst Delivery Hero 508 Millionen Euro in bar sowie Takeaway-Aktien. Mit dem Geld will Delivery in Wachstum investieren.