 A380: Deutschland könnte auf Airbus-Kredit sitzenbleiben

„Die Antwort der Bundesregierung zur ausstehenden Restschuld von Airbus unterstreicht ihre Ratlosigkeit in dieser Sache“, sagte der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Dürr der Nachrichtenagentur Reuters. „Statt klarer Ansagen, wie sie den Kredit zurückverlangen will, ist sie nun darauf angewiesen, mit Airbus hinter verschlossenen Türen zu verhandeln.“ Dürr wertete die Situation als Ergebnis verfehlter Industriepolitik. „Verlierer sind am Ende alle, besonders aber die Steuerzahler.“ Die Zeitungen der Funke Mediengruppe („WAZ“) hatten als erste über Antwort auf Dürrs Anfrage berichtet.