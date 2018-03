Abfallentsorgung: Erstes duales System ist pleite

ELS ist nun das erste dieser Unternehmen, das in die Insolvenz gerutscht ist. Es hatte zuletzt einen Marktanteil von etwa sechs Prozent. Das heißt, dass es in sechs Prozent der deutschen Sammelgebiete die sogenannte Ausschreibungsführerschaft hat - dort vergibt es Aufträge an Müllabfuhren. ELS ist bundesweit vertreten.