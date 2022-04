Abschied nach fast sieben Jahren Hannes Ametsreiter verlässt Vodafone

Philippe Rogge wechselt von Microsoft in den Vodafone-Konzern, wo er zuvor mehr als zehn Jahre arbeitete – davon in den letzten fünf Jahren als Präsident für Zentral- und Osteuropa, heißt es in der Vodafone-Mitteilung.



Nachfolgend lesen Sie den LinkedIn-Beitrag von Hannes Ametsreiter in voller Länge: