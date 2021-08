Absicherung von Pauschalreisen Touristik organisiert Fonds selbst

Hintergrund der Regelung ist die Insolvenz des Reisekonzerns Thomas Cook im September 2019. Die Versicherung hatte damals nur einen Bruchteil der Kosten ersetzt, weshalb schließlich der Staat einsprang und bis Mitte November vergangenen Jahres fast 40 Millionen Euro an Thomas-Cook-Kunden auszahlte. Der Fonds soll künftig Vorauszahlungen der Kunden, den Rücktransport gestrandeter Urlauber sowie deren Unterbringung bis zum Rücktransport garantieren. Neben dem DRV mit 78 Prozent Anteil sind die Allianz selbstständiger Reiseunternehmen (asr), das forum anders reisen - Verband für nachhaltigen Tourismus (FAR), der internationale Bustouristik Verband (RDA) und der Verband Internet Reisevertrieb (VIR) an der neugegründeten Deutschen Reise Sicherungsfonds GmbH (DRSF) beteiligt. Man sei für weitere Gesellschafter offen. Außerdem hatte sich der Schadenabwickler Kaera um die Organisation beworben.